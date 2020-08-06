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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул на вспышку коронавируса в «Зените», которому уже завтра, 7 августа, предстоит игра за Суперкубок России против «Локомотива» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Sport24.ru07:45
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Sport.ru

В «Локомотиве» не выявили случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

Sport.ru10:44
Матч ТВ

В «Локомотиве» не выявлено случаев коронавируса

Матч ТВ10:33
Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
Спорт-Экспресс

«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

Спорт-Экспресс09:34
Sports.ru

Мещеряков о тестах на коронавирус в «Локо»: «Все нормально. Мне бы доложили, если бы что-то было не так»

Sports.ru10:12
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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В Роспотребнадзоре уточнили требования к доставке продуктов

В Роспотребнадзоре уточнили требования, касающиеся доставки продуктов: предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.
RT на русском12:41
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Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей для утилизации

Вскоре ООО "Фольксваген Груп Рус" отправит письменное уведомление всем собственникам ТС, попадающих под сервисную кампанию, с указанием необходимости предоставить автомобиль в ближайший ДЦ, так как данные машины подлежат выкупу со стороны производителя с целью дальнейшей утилизации.
Новые автомобиливчера в 06:34
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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