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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе

Санкт-петербургский «Зенит» отрицает, что у команды зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ранее журналист Сергей Егоров в Telegram-канале «Футбольный Биги» сообщил о «сомнительных результатах» на COVID-19 у семи игроков.В источнике
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Sports.ru

Мещеряков о тестах на коронавирус в «Локо»: «Все нормально. Мне бы доложили, если бы что-то было не так»

Sports.ru10:12
Матч ТВ

В «Локомотиве» не выявлено случаев коронавируса

Матч ТВ10:33
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Sport.ru

В «Локомотиве» не выявили случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

Sport.ru10:44
Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Спорт-Экспресс09:39
Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде
Русская Планета07:18
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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159 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО07:35
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Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.
Чемпионат11:06

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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