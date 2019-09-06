Футбол

Pravda.RuPravda.RuЖирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков. Он воспользовался передачей полузащитника Александра Головина из пределов штрафной площади.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго выйдут
 Маринато Гилерме, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Александр Головин, Юрий Жирков, Артём Дзюба.
RT на русском13:49

Подробнее о событии

Евгений Ловчев: Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова

Советский спорт17:25

Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!

Спорт-Экспресс17:00

Миранчук, Смолов и Черышев остались в запасе сборной России на матч с Шотландией

Sport.ru13:59

Россия — Шотландия: Жирков начнет игру с первых минут

Sport24.ru13:21

Автогол О’Доннелла вывел сборную России вперёд в матче с Шотландией

Чемпионат16:13

Дзюба и Жирков исправили ошибку Гилерме. Россия обыграла Шотландию в важнейшем матче отбора на Евро. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:14

Жирков – лучший игрок сборной России в матче с Шотландией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Sports.ru16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
Здоровье

Прокуратура начала проверку после забастовки врачей в Перми

Прокуратура Пермского края начала проверку после жалобы врачей горбольницы (ГКБ) № 6 в городе Перми на несоблюдение трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Взгляд.ру 03:17
Происшествия

Памфилова от напавшего отбивалась стулом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.
Pravda.Ru 10:19
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Происшествия

СУ СК региона: в Абдулино обнаружено тело 10-летней девочки

Time56.ru 09:40
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

РИА Новости 17:41
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Гаджеты

Nintendo готовит новые моушн-контроллеры для Nintendo Switch

Ferra 03:07
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва 15:46
Происшествия

Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Общество

Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу

Lenta.ru 12:20
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Технологии

«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов

X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 13:31
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Авто

Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3%

С января по август 2019 года в России было реализовано 1 114 263 новых автомобилей (-2,3%).
32CARS.ru 03:05
Театры

Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова

Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия 07:51
Футбол

Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Футбол

Лидер сборной Шотландии считает, что Россия не была лучше

Защитник сборной Шотландии и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной России.
Sport.ru 17:59
Происшествия

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Происшествия

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Футбол

Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Здоровье

В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

Российская газета 16:17
Экономика

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Политика

Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Политика

Путин проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный

Совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный проведет президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября.
Известия вчера в 23:00
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Шоу-бизнес

Леонид Барац показал клип, в котором снялся на заре карьеры за $50

Uznayvse.ru 09:48
Политика

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза вчера в 07:24
Армия и оружие

Ливийская нефтяная компания NOC прекращает поставки топлива

В компании заявили, что возобновят поставки топлива только в том случае, если будут соблюдены гарантии: использовать керосин только для внутренних целей и гражданской авиации.
Политическая Экспертиза 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное