с чего всё началось

Счет в матче сборных России и Шотландии снова перестал быть ничейным. На сей раз, благодаря действиям российских футболистов. Свою команду вывел вперед зенитовский полузащитник Юрий Жирков.

Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией

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