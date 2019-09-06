с чего всё началось

Счет в матче сборных России и Шотландии снова перестал быть ничейным. На сей раз, благодаря действиям российских футболистов. Свою команду вывел вперед зенитовский полузащитник Юрий Жирков.

Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией

Спорт день за днем

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

Футбол Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.

Политика Путин проверит, как строится космодром Восточный Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает де Хеа новое соглашение на шесть лет, по нему голкипер должен был получать 375 тысяч фунтов в неделю.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Авто С начала года Volkswagen увеличил продажи в РФ на 2% Дилеры Volkswagen в августе 2019 года реализовали в России 8527 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Экономика Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7% Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Общество Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.

Экономика В России одобрили досрочное получение пенсии Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Футбол Голландия впервые за год одержала победу над Германией В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Политика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Происшествия Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.