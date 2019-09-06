Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняЖирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Счет в матче сборных России и Шотландии снова перестал быть ничейным. На сей раз, благодаря действиям российских футболистов. Свою команду вывел вперед зенитовский полузащитник Юрий Жирков.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго выйдут
 Маринато Гилерме, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Александр Головин, Юрий Жирков, Артём Дзюба.
RT на русскомвчера в 13:49

Подробнее о событии

Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Россия — Шотландия: Жирков начнет игру с первых минут

Sport24.ruвчера в 13:21

Миранчук, Смолов и Черышев остались в запасе сборной России на матч с Шотландией

Sport.ruвчера в 13:59

Автогол О’Доннелла вывел сборную России вперёд в матче с Шотландией

Чемпионатвчера в 16:13

Дзюба и Жирков исправили ошибку Гилерме. Россия обыграла Шотландию в важнейшем матче отбора на Евро. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:14

Как сборная России победила в Шотландии

Евро-футбол.ру03:18

Жирков – лучший игрок сборной России в матче с Шотландией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Sports.ruвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
Гаджеты

Бренды Emporio Armani и Diesel выпустили новые смарт-часы

3DNews вчера в 07:15
Здоровье

Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию

Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Политика

Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Футбол

Кокорин рассказал о своем физическом состоянии

Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Политика

Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика

Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
Политика

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Хоккей

Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Авто

Советский грузовик ЗАЗ‑970 «Точило», так и не вышедший в серию

Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.
ТАСС 02:35
Политика

Болтон заявил, что США не будут смягчать санкции против Ирана

США не будут смягчать санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не перестанет "лгать и распространять террор".
РЕН ТВ вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина

Певица Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала откровенные снимки из бани

Опубликовав откровенные снимки из бани, Анастасия Волочкова поразмышляла о гармонии в жизни человека.
Дни24 00:21
Происшествия

Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Теннис

Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
RT на русском вчера в 19:17
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости вчера в 05:05
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

РИА Новости 00:07
Спорт

Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги

RT на русском вчера в 15:49
Наука

ИИ применили для повышения эффективности добычи нефти

Исследователи из Казанского федерального университета применили методы машинного обучения к решению задач по поиску неисправностей в интегральных схемах, предназначенных для регулирования деятельности нефтедобывающего производства.
Индикатор вчера в 14:49
Общество

Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу

РИА Новости вчера в 19:01
Технологии

Женщины больше мужчин страдают от использования смартфонов

Как отмечается, при использовании смартфонов женщины испытывают более сильные боли в шее, нежели мужчины.
Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол

В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 05 сентября в 13:11
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Букмекеры.рф вчера в 15:42
Кино

Посмотрите трейлер нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»

Афиша Daily вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное