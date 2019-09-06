с чего всё началось

Счет в матче сборных России и Шотландии снова перестал быть ничейным. На сей раз, благодаря действиям российских футболистов. Свою команду вывел вперед зенитовский полузащитник Юрий Жирков.

Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Происшествия «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".

Политика Зеленскому предстоит принять активное участие в американских выборах Как отмечают в издании Трамп добивается того, чтобы втянуть Зеленского в противостояние, заставив его раскрутить расследование касательно коррупционных схем Хантера Байдена – сына главного конкурента нынешнего американского президента демократа Джо Байдена.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Технологии Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Здоровье Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.

Политика Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.

Общество Тайфун «Линлин» обойдет Приморье стороной Как сообщает Примгидромет, 7-8 сентября в Приморье пройдут дожди, выпадет с 10-30 мм осадков, в южных районах и западной половине ожидаются сильные дожди с общим количеством 40-70 мм.

Политика В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20% Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.

Происшествия Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка На борту судна, сгоревшего у берегов Калифорнии, была девушка, которая переехала в Штаты из Москвы.

Политика Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Футбол Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.

Футбол В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом» Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Культура Исторический музей в 2020 году посвятит одну из выставок Ленину Государственный исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Футбол Роналду — самый быстрый нападающий Серии А Как сообщает «Football Italia», в этом сезоне итальянского чемпионата форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду развил скорость в 34,62 км/ч.

Хоккей Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.