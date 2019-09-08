Футбол

Sport24.ruSport24.ruЖиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коман считает, что сборная Франции очень хорошо сыграла с Албанией

Спорт-Экспресс02:32

Льорис: следующая цель Франции – Андорра

Чемпионат01:57

Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»

Sport24.ru00:55

Сборная Франция разгромила Албанию. Матч был под угрозой срыва из-за двойного казуса с гимном

Матч ТВвчера в 16:48

Сборная Франции разгромила команду Албании в отборочном матче ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 16:45

Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

ТАССвчера в 16:59

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Евро-футбол.рувчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Кино

Опубликован полный трейлер американского сериала «Екатерина Великая»

Американский телеканал HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала "Екатерина Великая".
Life.ru вчера в 15:06
Политика

Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Единоборства

Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба

Матч ТВ вчера в 21:04
Политика

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия

В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии

В Омске восстановлено электроснабжение кировского округа, нарушенное около полуночи из-за непогоды.
Российская газета 02:26
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы

RT на русском 01:14
Футбол

Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт вчера в 15:04
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика

Спецборт лётного отряда «Россия» прибыл в Киев

Самолёт специального лётного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково», приземлился в киевском «Борисполе».
Rusvesna.su вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Гаджеты

Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank

Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com вчера в 11:27
Гаджеты

Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей

iXBT.com вчера в 12:23
Здоровье

Озвучены 8 причин, почему полезно принимать яблочный уксус

Исследование, проведенное Американским Фондом Диабета, показало, что яблочный уксус, принятый до еды, значительно снижает уровень инсулина и глюкозы.
Дни24 02:12
Футбол

«Арсенал» хочет продлить контракт с Ляказеттом

"Арсенал" хочет продлить контракт с игроком Александром Ляказеттом, сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 01:47
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Авто

Названы топ-3 самых безопасных автомобилей такси в России

Проведя собственное исследование, эксперты iReactor назвали ТОП-3 самых безопасных автомобилей такси в России.
Автоновости дня вчера в 07:39
Армия и оружие

В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник

Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru вчера в 14:30
Происшествия

На сахалинском избирательном участке произошло возгорание

РИА Новости 00:33
Политика

В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией

Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Происшествия

За ночь в Петербурге сгорели два балкона

Форпост Северо-Запад 01:55
Политика

Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное