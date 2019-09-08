Футбол

Sport24.ruSport24.ruЖиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оливье Жиру: «Франция могла больше забить Албании»

Спорт-Экспрессвчера в 22:17

Жиру: Франция могла и больше забить Албании

Чемпионатвчера в 23:57

Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»

Sport24.ru00:55

Сборная Франция разгромила Албанию. Матч был под угрозой срыва из-за двойного казуса с гимном

Матч ТВвчера в 16:48

Сборная Франции разгромила команду Албании в отборочном матче ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 16:45

Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

ТАССвчера в 16:59

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Евро-футбол.рувчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика

В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей

REGNUM вчера в 23:49
Футбол

Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря

На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru вчера в 22:15
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Здоровье

Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты

Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Политика

«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»

Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Политика

В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев

РИА Новости вчера в 23:11
Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии

Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика

Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях

Избирательные участки открылись в Волгоградской и Астраханской областях, где в воскресенье проходят выборы глав регионов.
ТАСС 00:13
Футбол

Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву

Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Происшествия

Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей

iXBT.com вчера в 12:23
Космос

Поверхность Марса сравнивают с неизведанными глубинками Австралии: в поисках жизни на Марсе помогает Земля

Недавно исследователи решили реализовать проект поиска жизни на Марсе в глубинках Западной Австралии, на территориях, которые не были тронуты человеком.
Экология Регионов вчера в 01:08
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика

В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе

В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол

Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол

В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru вчера в 13:36
Автоспорт

Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет

Sportbox.RU вчера в 14:26
Политика

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании

Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Игры

Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel

Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Космос

Академик рассказал гимназистам об освоении космоса

Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.
Благословенный Кавказ вчера в 06:10
Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными.
Коммерсантъ вчера в 05:28
Авто

УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

До появления всем известной модели УАЗ-3151 внедорожник претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469.
Известия вчера в 22:09
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 сентября в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное