Футбол
Sport24.ruЖиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
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Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49
Футбол
Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря
На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru вчера в 22:15
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Здоровье
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Политика
«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»
Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Политика
В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
РИА Новости вчера в 23:11
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии
Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика
Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях
Избирательные участки открылись в Волгоградской и Астраханской областях, где в воскресенье проходят выборы глав регионов.
ТАСС 00:13
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru вчера в 15:55
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Космос
Поверхность Марса сравнивают с неизведанными глубинками Австралии: в поисках жизни на Марсе помогает Земля
Недавно исследователи решили реализовать проект поиска жизни на Марсе в глубинках Западной Австралии, на территориях, которые не были тронуты человеком.
Экология Регионов вчера в 01:08
Политика
Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Политика
В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе
В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru вчера в 13:36
Автоспорт
Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
Sportbox.RU вчера в 14:26
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Космос
Академик рассказал гимназистам об освоении космоса
Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.
Благословенный Кавказ вчера в 06:10
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными.
Коммерсантъ вчера в 05:28
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
До появления всем известной модели УАЗ-3151 внедорожник претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469.
Известия вчера в 22:09
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 сентября в 03:47