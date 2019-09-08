Есть много поводов для радости, особенно по итогам первого тайма. Во второй половине мы немного устали, но нам удавались хорошие комбинации, мы охотно шли в атаку. Моя цель — догнать Мишеля Платини по голам за национальную команду.

Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции

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