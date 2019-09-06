Футбол

ЧемпионатЧемпионатЖиру может продолжить карьеру в MLS

Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
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