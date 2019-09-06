Контракт 32-летнего француза с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене

«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS

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