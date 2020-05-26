с чего всё началось

Самую большую сумму – 373 тысячи – получит житель Белогорска. Выплаты накоплений более 200 тысяч рублей получат еще два жителя этого города, а также жители Благовещенска и Райчихинска. Средства накопительной пенсии получат граждане, обратившиеся с заявлениями о выплате в марте 2020 года.

Политика Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 29

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Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,2K

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Общество МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 86

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 14

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