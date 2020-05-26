Экономика
Амур.инфоЖитель Белогорска получит пенсию в 373 тысячи рублей
Самую большую сумму – 373 тысячи – получит житель Белогорска. Выплаты накоплений более 200 тысяч рублей получат еще два жителя этого города, а также жители Благовещенска и Райчихинска. Средства накопительной пенсии получат граждане, обратившиеся с заявлениями о выплате в марте 2020 года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Как наследникам получить пенсионные накопления и маткапитал, рассказал ПФР Бердска
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