Общество

PRO Город ЧебоксарыPRO Город ЧебоксарыЖитель Чувашии выиграл в новогодней лотерее миллион рублей

Житель Чувашии стал одним из счастливчиков, которые выиграли денежные призы в новогодней лотереи. Об этом сообщают организаторы розыгрыша. В среду, 1 января, в новогоднем тираже «Русского лото» разыгрывали миллиард рублей.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

Телеканал 360°03:55

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости01:32

Почти 100 человек стали миллионерами по итогам лотереи в России

Известия02:19

После новогодней лотереи 99 россиян стали миллионерами. Среди счастливчиков есть уральцы

URA.Ru02:09

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском02:07

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

Газета.Ru02:20

В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»

PROkhab.ruвчера в 19:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество

Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Коммерсантъ 14:21
Происшествия

В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

РБК 14:52
Технологии

В Китае презентовали роботизированную кошку MarsCat

Политическая Экспертиза 31.12.19 в 15:31
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Происшествия

В Судане разбился военный самолет

Коммерсантъ 15:28
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru 14:14
Происшествия

На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело

В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Энергетика

России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Ридус 12:50
Происшествия

В Петербурге на пешехода упал горящий человек

В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
РБК 13:21
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° вчера в 18:40
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 30.12.19 в 19:02
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 03:55
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Известия 04:30
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.
РИА Новости 09:55
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Музыка

Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос».
Мой Брянск 14:13
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

RT на русском 03:57
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

ГЛАС.RU 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное