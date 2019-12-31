Общество
PRO Город ЧебоксарыЖитель Чувашии выиграл в новогодней лотерее миллион рублей
Житель Чувашии стал одним из счастливчиков, которые выиграли денежные призы в новогодней лотереи. Об этом сообщают организаторы розыгрыша. В среду, 1 января, в новогоднем тираже «Русского лото» разыгрывали миллиард рублей.
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В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»
PROkhab.ruвчера в 19:16
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