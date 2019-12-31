Житель Чувашии стал одним из счастливчиков, которые выиграли денежные призы в новогодней лотереи. Об этом сообщают организаторы розыгрыша. В среду, 1 января, в новогоднем тираже «Русского лото» разыгрывали миллиард рублей.

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Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.