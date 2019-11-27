Общество

BFM.ruBFM.ruЖитель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости. По данным ФСБ, мужчина собирался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча ценных сведений.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Житель Ижевска пытался продать иностранцам секретные военно-космические разработки

Интерфакс02:49

ФСБ выявила в Ижевске «потенциального шпиона»

Коммерсантъ02:58

Ижевчанин хотел продать иностранцам секретные разработки ВКС

Udm-Info02:49

Житель Ижевска пытался продать секретные сведения за границу

ИА Удмуртия07:43

В Ижевске мужчина пытался продать иностранцам секретные разработки

ТАСС02:11

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

РИА Новости01:59

Житель Ижевска собирался продать иностранным дипломатам секретные разработки

Сусанин01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Woman.ru 01:32
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Транспорт

Путин объявил название трассы М-11

Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия.
РИА Новости 07:11
Космос

Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС

Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
РИА Новости 06:54
Общество

Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря

Российская газета 06:30
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 вчера в 09:44
Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании

Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
Актуальные Новости 06:07
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
Наука

Новокаледонские вороны могут вести себя как дети

News-24.ru 04:32
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Политика

Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.
РЕН ТВ 07:57
Футбол

Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Биатлон

Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
RT на русском 07:32
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

По данным следствия, 27 ноября около машины, припаркованной во дворе жилого дома на улице Болдина в Туле, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, мужчина получил незначительные травмы.
Интерфакс 05:24
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года

Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой

Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.
ГЛАС.RU 05:12
Футбол

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Soccer.ru 05:39
Транспорт

Платную трассу М-11 оборудуют инфраструктурой за два года

Трасса Москва – Петербург получила название «Нева».
Говорит Москва 08:26
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Здоровье

Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Известия 08:21
Политика

Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 08:14
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
РБК 08:34
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
Lenta.ru 06:24
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное