Общество

BFM.ruBFM.ruЖитель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости. По данным ФСБ, мужчина собирался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча ценных сведений.
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Как сообщило РИА «Новости»
 со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртии, он планировал создать на территории региона организацию, которая занималась бы добычей секретных сведений, которые могли бы быть интересны за границей.
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