Общество
BFM.ruЖитель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости. По данным ФСБ, мужчина собирался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча ценных сведений.
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Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии. Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".РИА Новости01:59
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