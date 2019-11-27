Общество

BFM.ruBFM.ruЖитель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости. По данным ФСБ, мужчина собирался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча ценных сведений.
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Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии. Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
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Впервые записана «жуткая» песня Земли во время магнитной бури

Европейское космическое агентство впервые предоставило запись жуткой «песни», которую издает Земля во время магнитной бури, когда на нее обрушивается «солнечный шторм», сообщает phys.org.
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Mazda выводит в продажу Mazda3 с инновационным двигателем

В представительстве компании Mazda сообщили о старте продаж Mazda3 с новым двигателем.
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Lenta.ru вчера в 21:36
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Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
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Провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck

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Происшествия

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

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При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

13 французских военнослужащих погибли при столкновении двух военных вертолетов в Мали.
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Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

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Простой тест на пальцах позволяет выявить рак легких

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Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста.
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Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»

Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
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Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске

В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
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В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи

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Рост цен на нефть в России не приводит к увеличению ВВП, доходы населения стагнируют.
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