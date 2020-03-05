Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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 глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.
РБКвчера в 12:01

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Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Интерфаксвчера в 11:36

Калужанина отправили на пять лет в колонию за комментарий ВКонтакте

Калужские новостивчера в 13:55

Калужанину дали 5 лет за комментарий в «ВК»

Московский Комсомолец Калугавчера в 12:43

«Следующий шаг — ужесточение до 10 лет». Житель Калуги получил срок за комментарий во «ВКонтакте»

Дождьвчера в 13:44

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

РИА Новостивчера в 15:07

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Коммерсантъвчера в 11:15

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Медиазонавчера в 10:41
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Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Российская газета 02:49
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Политика

Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем.
Lenta.ru вчера в 15:54
Общество

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 13:29
Авто

Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy

Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:07
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

Известия 06:18
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Игры

В Steam появилась ещё одна экспериментальная функция — новостной центр

Компания Valve рассказала про уже восьмую экспериментальную функцию Лаборатории Steam — новостной центр.
Игромания.ру 04:26
Армия и оружие

Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что учения Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 20") проведут в Европе, чтобы призвать Россию "изменить ее плохое поведение", цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 00:45
Общество

Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом

Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:21
Политика

Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Lenta.ru 05:52
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ 05:53
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! вчера в 03:50
Общество

Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
РБК 02:58
Футбол

Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»

Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru вчера в 14:07
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 05:21
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Общество

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

ТК Звезда 06:23
Общество

«Евровидение» могут перенести из-за коронавируса

Голландская компания NPO и Европейский вещательный союз заявили, что коронавирус может оказать влияние на проведение музыкального фестиваля «Евровидения».
Национальная служба новостей 06:15
Биатлон

Россиянка Сливко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU

News.ru 04:31
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Городовой 05:48
Наука

Придуман новый способ укрепить высотные здания на основе отходов

Naked Science 03:44
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
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