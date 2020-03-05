с чего всё началось

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Общество Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

Происшествия Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.

Общество Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Политика МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.

Общество Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.

Общество Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.

Общество Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.

Общество «Евровидение» могут перенести из-за коронавируса Голландская компания NPO и Европейский вещательный союз заявили, что коронавирус может оказать влияние на проведение музыкального фестиваля «Евровидения».

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.