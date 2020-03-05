Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Комментировать542
с чего всё началось
Как сообщил в своем Telegram-канале
 глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.
РБК12:01

Подробнее о событии

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

РИА Новости15:07

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Медиазона10:41

Калужанину дали 5 лет за комментарий в «ВК»

Московский Комсомолец Калуга12:43

«Следующий шаг — ужесточение до 10 лет». Житель Калуги получил срок за комментарий во «ВКонтакте»

Дождь13:44

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Интерфакс11:36

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Коммерсантъ11:15

Калужанина отправили на пять лет в колонию за комментарий ВКонтакте

Калужские новости13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Футбол

Агент Смолова рассказал о конфликте Семина с руководством «Локомотива»

Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего "Сельты" Федора Смолова, объяснил, почему его клинет покинул московский "Локомотив".
ProstoProSport 07:50
Политика

МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
ИА Новороссия 11:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
РБК 22:17
Спорт

Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет

На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
НТВ 12:12
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости 14:41
Экономика

Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
Известия 22:17
Кино

Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»

Вести ФМ 01:58
Хоккей

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

Вести.Ru 22:12
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости 20:51
Общество

На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам

В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Право.ру 07:11
Биатлон

Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.
Pravda.Ru вчера в 06:55
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета 08:53
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
РИА Новости 18:35
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru 06:05
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Общество

Новокузнечане отказываются платить за капремонт

Жители не спешат платить за капремонт.
ВашГород.ру 22:00
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости 21:56
Происшествия

В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми

Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Российская газета 20:23
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Армия и оружие

На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Известия вчера в 09:31
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное