с чего всё началось

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Спорт Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Экономика Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска «Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Биатлон Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Транспорт Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Общество Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Общество В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.