Происшествия
РИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Оценить499
с чего всё началось
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.РБК12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Футбол
Агент Смолова рассказал о конфликте Семина с руководством «Локомотива»
Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего "Сельты" Федора Смолова, объяснил, почему его клинет покинул московский "Локомотив".
Политика
МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Спорт
Трехкратный чемпион-паралимпиец Макаров погиб в возрасте 23 лет
На 24-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Экономика
Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска
«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Общество
На Пугачеву подали в Суд по интеллектуальным правам
В суд на Пугачеву подала некая Кристине Мартиросян. Возможно, это индивидуальная предпринимательница из Нового Уренгоя.
Биатлон
Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные
Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Транспорт
Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч
В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Общество
В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию
Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
Новокузнечане отказываются платить за капремонт
Жители не спешат платить за капремонт.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Происшествия
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми
Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.