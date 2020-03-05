Происшествия
РИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.РБКвчера в 12:01
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Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске
Коммерсантъвчера в 11:15
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ
Медиазонавчера в 10:41
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