с чего всё началось

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

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Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.

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Общество Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Авто Новый седан Genesis G80 предложил оценить дизайн Очевидно, кроссовер Genesis GV80 поделился с седаном G80 не только «атлетичной элегантностью», но и новой заднеприводной платформой вместе с агрегатами, архитектурой салона и многим другим.

Хоккей Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".

Политика «Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.

Биатлон Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Армия и оружие В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе «В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.

Общество ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.