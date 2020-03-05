Происшествия
РИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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с чего всё началось
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.РБК12:01
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Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
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Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь
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СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
Черчесов: хотим сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу может провести матчи Лиги наций в Волгограде и Екатеринбурге, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Общество
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В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В китайском Хубэе новым коронавирусом заразились еще 126 человек
В Китайской провинции Хубэй выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19, сообщает 6 марта агентство Синьхуа.
Единоборства
Александр Емельяненко: на зоне был блатным
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
Игры
Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии
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«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
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Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
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В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
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Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.