с чего всё началось

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Политика Путин: фейковые сообщения о коронавирусе вбрасывают из-за границы Вброс фейковых сообщений о масштабном распространении коронавируса в России организован из-за границы, заявил Владимир Путин 4 марта на совещании с правительством.

Армия и оружие В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Эрдогана Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Происшествия В Омске сел «заминированный» пассажирский самолет Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).

Общество В Москве ввели особый режим готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Наука Создан дешевый и стабильный постоянный магнит Исследователи из Лидского университета создали материал, магниты из которого смогут заменить используемые сегодня редкоземельные.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Политика Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства РФ В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Шоу-бизнес Кристина Асмус поправится ради роли Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».

Шоу-бизнес Ростовская модель Костенко назвала имя новорожденной дочери Напомним, что после рождения девочки Тарасов и Костенко хранили в тайне ее имя, поэтому подписчики пытались угадать его и предлагали самые разнообразные варианты.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.