Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖитель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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 глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.
РБК12:01

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Калужанина отправили на пять лет в колонию за комментарий ВКонтакте

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«Следующий шаг — ужесточение до 10 лет». Житель Калуги получил срок за комментарий во «ВКонтакте»

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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

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«Манчестер Юнайтед» повел 2:0 после первого тайма с «Дерби Каунти»

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Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Происшествия

В Омске сел «заминированный» пассажирский самолет

Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).
Российская газета 03:47
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Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
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Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
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Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
МонаВиста 06:55
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из‑за коронавируса

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В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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Какие вещи и товары скупают в мире из-за распространения коронавируса

Одна из крупнейших исследовательских компаний мира Nielsen выяснила, какие товары и в каких странах, где зафиксированы случаи коронавируса, сейчас пользуются повышенным спросом.
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Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

На базе грузового Dragon компания SpaceX разработала пилотируемый космический корабль Crew Dragon: уже вскоре он должен будет на постоянной основе доставлять грузы и астронавтов к МКС.
Naked Science 06:40
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