Происшествия

ИзвестияИзвестияЖитель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
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На Камчатке мужчину осудили за призыв сжигать сотрудников Росгвардии

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Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
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Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
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В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
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Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком.
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Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
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Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте впервые прокомментировала переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, объяснив причины своего решения.
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Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

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В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
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Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
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При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

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Армия и оружие

Триполи обсудило с НАТО ситуацию в Ливии и участие России

Развитие военной ситуации в Ливии обсудили глава Правительства Национального Согласия (ПНС) в Триполи Фаиз Аль-Саррадж и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре, 16 мая сообщил ливийский канал 218TV.
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США запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
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Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
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Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
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Андрей Воробьев анонсировал снятие ограничений в Подмосковье

Губернатор Подмосковья рассказал о снятии ограничений из-за пандемии коронавируса.
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Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Компания Nissan намерена в текущем году существенно уменьшить уровень расходов.
Faktom вчера в 07:34
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