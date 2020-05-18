Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

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