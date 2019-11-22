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РБКВ Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
Как сообщает sibdepo.ru, погибшая работала уборщицей в школе. В пресс-службе регионального МВД изданию рассказали, что жители дома, где произошло убийство, сообщили, что в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:27
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