Общество

КоммерсантъКоммерсантъЖитель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Китайский коронавирус в России: с подозрением на заражение в Иркутске отправили в больницу жителя Китая

КП - Иркутск01:27

Информацию о закрытии на карантин из-за коронавируса в студенческом общежитии в Иркутске опровергли

ИА Альтаир01:43

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ТАСС01:32

Прибывшего в Иркутск жителя КНР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Твой Иркутск02:21

Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Интерфакс01:03

Прилетевшего в Иркутск гражданина Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

ИрСити00:59

Из Китая в Иркутск в день прилетает по несколько лайнеров

Иркутск Сегодня01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Крестьянская жизнь 01:26
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
ToDay News Ufa вчера в 12:58
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Хоккей

Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:07
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Футбол

Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы

59-летний Диего Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" отказался возглавить сборную Венесуэлы.
Спорт-Экспресс 00:50
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Здоровье

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
iReactor вчера в 14:57
Хоккей

Овечкин и Малкин вошли в сборную десятилетия НХЛ

Нева Спорт 00:32
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Футбол

Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи

Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
REGNUM вчера в 08:01
Культура

Создательница «Ведьмака» рассказала, что ожидать от второго сезона

Создательница сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что может произойти с героями шоу во втором сезоне.
Газета.Ru 01:34
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
NewInform 02:29
Финансы

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
RT на русском вчера в 06:57
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Авто

В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Профиль 23 января в 07:56
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.
РБК 01:59
Космос

Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе

Что происходит 23 января в 10:46
Футбол

Red Bull не собирается покупать «Спартак»

Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
Евро-футбол.ру 01:58
Политика

Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Аргументы и Факты 22 января в 17:48
Политика

Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правильно сделал, что не поехал на форум памяти Холокоста в Израиль.
Московский Комсомолец 23 января в 13:12
Здоровье

Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью

РИА Новости вчера в 19:11
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное