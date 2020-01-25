Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

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