Происшествия
Газета.RuЖитель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
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Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане
MagadanMedia.ruвчера в 19:38
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Политическая Экспертиза 02:00
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес
Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова сыграла свадьбу
Бывшая участница проекта «Дом-2», называвшая себя любовницей рэпера Гуфа Яна Шевцова, сыграла долгожданную свадьбу.
Bimru.ru 03:11
Единоборства
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
ТАСС вчера в 19:00
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Футбол
«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях
News.ru вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Энергетика
Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press.
RT на русском 03:11
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма вчера в 12:17
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 08 ноября в 09:39
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 08 ноября в 07:09
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии
Московский Комсомолец 08 ноября в 07:14
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 вчера в 07:38
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество
Королевская семья воссоединилась на ежегодном мероприятии в честь «Дня памяти павших»
Фестиваль «День памяти павших» Королевского британского легиона прошел в субботу вечером, на снимках с празднования можно увидеть герцога и герцогиню Сассекских, которые улыбались, входя в здание и приветствуя гостей.
ГЛАС.RU 01:47
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Анри Хагуш: «Надеюсь, сможем обыграть „Зенит“ и начать победную серию»
Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию, — сказал Хагуш.
Sportbox.RU 02:01