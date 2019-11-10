Происшествия
Газета.RuЖитель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане
MagadanMedia.ruвчера в 19:38
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Происшествия
Основательница татарской лиги КВН погибла в ДТП
Основательница татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ДТП.
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
Общество
В Минздраве назвали причины убыли населения
Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Общество
Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Футбол
«Арсенал» связался с Энрике насчет должности тренера
По информации издания El Confidencial, директор «Арсенала» по футбольным операциям Рауль Санльехи связался с бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике относительно работы в лондонском клубе.
Происшествия
Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке
Водолазы достают со дна реки Мойка черные пакеты. По данным Фонтанки, внутри черных пакетов лежат ноги убитой студентки.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Политика
Горбачев назвал виновников распада СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
Армия и оружие
Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда
Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии
Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Стоит отметить, что компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам десяти месяцев текущего года также возглавил рейтинг моделей SUV с результатом 58 775 проданных автомобилей (+6%).
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России
Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Футбол