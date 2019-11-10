Происшествия

Газета.RuГазета.RuЖитель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
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Уголовное дело возбудили после убийства и захвата заложника в Магадане

ТАССвчера в 18:57

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане

MagadanMedia.ruвчера в 19:38

Пьяный житель Магадана убил собутыльника и захватил заложниц

Телеканал 360°вчера в 14:30

Полиция задержала магаданца, убившего собутыльника и взявшего заложницу

Пятый каналвчера в 23:55

Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину

РИА Новостивчера в 22:04

Захвативший заложницу магаданец требовал от полиции еду и выпивку

РЕН ТВвчера в 22:10

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

РБКвчера в 21:24
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Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

МИР 24 вчера в 11:49
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Происшествия

Основательница татарской лиги КВН погибла в ДТП

Основательница татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ДТП.
РЕН ТВ вчера в 07:50
Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
RT на русском 08 ноября в 10:42
Общество

В Минздраве назвали причины убыли населения

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Аргументы и Факты вчера в 11:05
Общество

Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Футбол

«Арсенал» связался с Энрике насчет должности тренера

По информации издания El Confidencial, директор «Арсенала» по футбольным операциям Рауль Санльехи связался с бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике относительно работы в лондонском клубе.
Sportbox.RU 00:28
Происшествия

Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

Водолазы достают со дна реки Мойка черные пакеты. По данным Фонтанки, внутри черных пакетов лежат ноги убитой студентки.
АБН вчера в 11:53
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Общество

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Политика

Горбачев назвал виновников распада СССР

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском вчера в 15:13
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

RT на русском вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.
Газета.Ru вчера в 23:24
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии

Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
ФедералПресс 07 ноября в 23:12
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Стоит отметить, что компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам десяти месяцев текущего года также возглавил рейтинг моделей SUV с результатом 58 775 проданных автомобилей (+6%).
SpeedMe 07 ноября в 07:51
Происшествия

В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

RT на русском вчера в 22:45
Футбол

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ

Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
RT на русском 07 ноября в 05:57
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
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Рубин — Динамо 0:1

Спорт-Экспресс вчера в 07:58
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