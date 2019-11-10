В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.

Общество В Минздраве назвали причины убыли населения Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.

Общество Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".

Футбол «Арсенал» связался с Энрике насчет должности тренера По информации издания El Confidencial, директор «Арсенала» по футбольным операциям Рауль Санльехи связался с бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике относительно работы в лондонском клубе.

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика Горбачев назвал виновников распада СССР Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.

Шоу-бизнес Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

Армия и оружие Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре Стоит отметить, что компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам десяти месяцев текущего года также возглавил рейтинг моделей SUV с результатом 58 775 проданных автомобилей (+6%).

Происшествия В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.