В Перми 50-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим. Как стало известно РЕН ТВ, первым делом злоумышленник расстрелял дверь квартиры.

с чего всё началось

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

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