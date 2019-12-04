Происшествия
ИнтерфаксЖитель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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с чего всё началось
В Перми 50-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим. Как стало известно РЕН ТВ, первым делом злоумышленник расстрелял дверь квартиры.РЕН ТВвчера в 22:19
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Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Армия и оружие
Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Армия и оружие
Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб
«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
Политика
Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном.
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Футбол
Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Хоккей
«Флорида» без Бобровского уступила дома «Миннесоте»
Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал. С таким же счетом 2:4 "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл "Аризоне Койотс".
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Здоровье
Противовирусный препарат «Кагоцел» содержит госсипол, провоцирующий бесплодие у мужчин. Росгвардия закупает это лекарство коробками
Проанализировав сайт госзакупок, Daily Storm выяснил, что с 2017-го по 2019 год Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ закупили в общей сложности 117 тысяч упаковок «Кагоцела».
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.