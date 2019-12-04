Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЖитель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

В Перми злоумышленник открыл стрельбу, ранен полицейский

В Перми 50-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим. Как стало известно РЕН ТВ, первым делом злоумышленник расстрелял дверь квартиры.
РЕН ТВвчера в 22:19

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

Фото с места стрельбы в Перми, где убили женщину и ранили полицейского

РЕН ТВвчера в 22:33

Житель Перми устроил стрельбу на улице: убита прохожая и ранен полицейский

Пятый каналвчера в 22:13

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

РБКвчера в 23:48

СМИ: житель Перми открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Коммерсантъвчера в 23:36

В Перми мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям, один человек погиб

Life.ruвчера в 23:10

В Следственном комитете рассказали подробности стрельбы на Гайве

АиФ Пермь00:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания вчера в 11:35
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру вчера в 16:59
Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Эхо Москвы 02 декабря в 17:06
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Армия и оружие

Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб

«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
ФАН вчера в 14:45
Политика

Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном.
Политика Сегодня вчера в 06:58
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Футбол

Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли

Bethub.org вчера в 17:27
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости 02 декабря в 04:17
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец вчера в 14:46
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Российская газета 00:02
Кино

Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн 02 декабря в 04:53
Хоккей

«Флорида» без Бобровского уступила дома «Миннесоте»

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал. С таким же счетом 2:4 "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл "Аризоне Койотс".
Вести.Ru вчера в 21:59
Футбол

«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле

"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Москва 24 01 декабря в 10:29
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Газета.Ru вчера в 14:16
Здоровье

Противовирусный препарат «Кагоцел» содержит госсипол, провоцирующий бесплодие у мужчин. Росгвардия закупает это лекарство коробками

Проанализировав сайт госзакупок, Daily Storm выяснил, что с 2017-го по 2019 год Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ закупили в общей сложности 117 тысяч упаковок «Кагоцела».
Daily Storm вчера в 05:03
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет 02 декабря в 15:40
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Главное