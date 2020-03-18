Происшествия
ТАССЖитель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе горсуда.
Читать в источнике
Оценить317
с чего всё началось
Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.URA.Ru03:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Мужчину, который убил женщину и ранил пристава на суде в Первоуральске, задержали
Екатеринбург Онлайн05:14
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Общество
Сложнее Канта. В ВШЭ оценили сложность прочтения российских законов
По данным НИУ ВШЭ индекс сложности для российских законов составляет 40 единиц.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Здоровье
У жителя Ивановской области обнаружили коронавирус
Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Футбол
«Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо
По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии
Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Политика
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств
Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Здоровье
Еще три красноярца заразились коронавирусом
18 марта трем красноярцам предварительно подтвердили коронавирус.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Здоровье
Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса
Самый большой вред коронавируса может заключаться в том, что зараза может стать сезонной болезнью, сообщает DEITA.
Общество
Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Здоровье
Три первых признака заболевания коронавирусом назвали медики
Новый тип коронавируса COVID-19 может проявиться у человека через несколько дней после инфицирования.
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Путешествия
Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ
По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.