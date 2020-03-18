Происшествия

ТАССТАССЖитель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе горсуда.
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с чего всё началось

На Урале возле суда подозреваемый убил потерпевшую по его делу

Убийство произошло возле судебного участка №8 мирового суда в Первоуральске (Свердловская область). Мужчина зарезал потерпевшую по его делу и ранил судебного пристава, пытавшегося ее спасти, сообщает информированный источник. По данным инсайдера, женщина написала заявление об избиении на мужа.
URA.Ru03:04

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На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде

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Мужчину, который убил женщину и ранил пристава на суде в Первоуральске, задержали

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«Задержали в подъезде, когда шел к маме»: в Первоуральске поймали мужчину, зарезавшего жену у здания суда

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Видео с места убийства женщины мужем, которого она обвиняла в побоях

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На Урале возле суда подозреваемый убил потерпевшую по его делу

URA.Ru03:04

В Первоуральске задержан мужчина, убивший свою жену у здания суда

Znak.com05:19
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Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
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В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
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Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.
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Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна

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Новый тип коронавируса COVID-19 может проявиться у человека через несколько дней после инфицирования.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами.
URA.Ru вчера в 10:36
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Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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В России появится новый документ на автомобили

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Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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