Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.

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