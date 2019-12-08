Общество

ИзвестияИзвестияЖитель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Житель Петербурга продает два рубля за один миллиард

РЕН ТВ00:25

Петербуржец продает двухрублевую монету за миллиард

Петербургский дневник00:49

Нумизмат заподозрил психологическое отклонение у продающего за миллиард монету петербуржца

Невские Новости03:04

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новостивчера в 23:41

Петербуржец продаёт «редкую» монету за миллиард рублей

78.ru00:55

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Известиявчера в 20:27

Петербуржец выставил на Avito двухрублевую монету за миллиард

Пятый каналвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Известия 02:20
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

РИА Новости 00:24
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Газета.Ru 01:35
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Спорт

Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов

"Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена", - подчеркнул Усманов.
ТАСС Спорт 02:00
Политика

Лукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии

Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену.
Forbes вчера в 10:12
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Lenta.ru 01:47
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera вчера в 10:00
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Известия вчера в 07:55
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

Диетолог назвал причину депрессивности россиян

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Известия вчера в 21:39
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru 06 декабря в 17:16
Экономика

Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
ФедералПресс 06 декабря в 01:24
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 00:55
Общество

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Lenta.ru 02:26
Футбол

Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Вести.Ru 01:54
Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:57
Космос

В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день

Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
REGNUM 01:17
Происшествия

В Яльчикском районе легковушка влетела в трактор с лесом

Вчера в Яльчикском районе Чувашии на трассе «Батырево-Яльчики» легковой автомобиль врезался в трактор, перевозящий лес.
Тăван Ен 01:15
Наука

Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга

Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
МедиаПоток вчера в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное