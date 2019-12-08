Общество
ИзвестияЖитель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей. Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов.
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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Политика
Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Спорт
Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов
"Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена", - подчеркнул Усманов.
Политика
Лукашенко назвал Путину возможную цену на газ для Белоруссии
Лукашенко пояснил, что если белорусские предприятия покупают российский газ за $200, то значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену.
Единоборства
Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе
Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Диетолог назвал причину депрессивности россиян
Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Футбол
Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов
"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Хоккей
Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Космос
В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день
Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
Происшествия
В Яльчикском районе легковушка влетела в трактор с лесом
Вчера в Яльчикском районе Чувашии на трассе «Батырево-Яльчики» легковой автомобиль врезался в трактор, перевозящий лес.
Наука
Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.