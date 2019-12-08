Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖитель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей. Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее "редкой".
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