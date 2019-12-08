Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖитель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей. Причину такой стоимости продавец объяснил тем, что монета 2016 года имеет дефект, который делает ее "редкой".
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Житель Петербурга рассказал, где взял монету на миллиард рублей

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Россиянин продает двухрублевую монету за миллиард рублей

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Нумизмат заподозрил психологическое отклонение у продающего за миллиард монету петербуржца

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Житель Петербурга продает два рубля за один миллиард

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«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард

Пятый канал03:45

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

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Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

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Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово

МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
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Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
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Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
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Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сонна, на которого ссылается агентство Reuters, заявил, что в переговорах Северной Кореи с США денуклеаризация снята с повестки дня.
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Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
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Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

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Газета.Ru 05:53
Спорт

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
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На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

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РИА Новости вчера в 09:32
Армия и оружие

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Российская газета 04 декабря в 21:20
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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В Китае впервые запустили две ракеты-носителя одного типа за день

Два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань» 7 декабря.
REGNUM 01:17
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