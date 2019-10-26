Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом сообщает РИА "Новости" РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

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