Происшествия

Газета.RuГазета.RuЖитель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей. Об этом сообщает РИА "Новости" РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
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