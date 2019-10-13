с чего всё началось

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин. Как сообщили "РГ" в СУ Следственного комитета РФ по Томской области, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом было совершено несколько изнасилований.

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Армия и оружие Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

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Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.

Футбол УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.

Общество Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.

Музыка Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Армия и оружие ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина «Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.

Происшествия Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни для убийц детей В официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям соцсети предлагается высказать свое мнение: они «за» или «против» возвращения смертной казни в России для убийц детей и педофилов.

Политика Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб Эр-Рияд был озабочен тем, что Москва строила АЭС в Бушере, поставляла оборонительное вооружение Ирану и оказывала ему политико-дипломатическую поддержку.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Общество У жильцов аварийного дома на Урале пригрозили забрать детей В городе Верхний Уфалей в Челябинской области местные власти пригрозили жильцам аварийного дома отнять у них несовершеннолетних детей, если они не переселятся в другие квартиры.

Технологии «Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.