с чего всё началось

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин. Как сообщили "РГ" в СУ Следственного комитета РФ по Томской области, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом было совершено несколько изнасилований.

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

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Шоу-бизнес Успенская подогрела слухи о романе на стороне Любовь Успенская в очередной раз подогрела слухи о романе с Михаилом Ефремовым. Артистку уже видели в компании с этим актером.