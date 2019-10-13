Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЖитель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин. Как сообщили "РГ" в СУ Следственного комитета РФ по Томской области, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом было совершено несколько изнасилований.
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«В период с 2004 по 2017 год на территории города Стрежевого Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию», — сообщили
 в пресс-службе ведомства.
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