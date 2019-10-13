с чего всё началось

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин. Как сообщили "РГ" в СУ Следственного комитета РФ по Томской области, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом было совершено несколько изнасилований.

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Происшествия Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Политика В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.

Армия и оружие Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.

Армия и оружие Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.

Религия Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Футбол Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".

Политика Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Футбол Жоржиньо может вернуться в Серию А Жоржиньо здорово отыграл на клубном уровне и за сборную Италии. Что касается его возможного возвращения в Серии А, то всё возможно.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Общество Российские туристы назвали самые скучные города Европы Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).

Игры NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.

Политика На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

Футбол Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.

Политика Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Гаджеты Oppo представила новый смартфон Reno Ace Компания Oppo представила новый смартфон Reno Ace.