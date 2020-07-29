Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

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