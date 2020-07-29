Коронавирус
ИзвестияЖитель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
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Политика
В Болгарии продолжаются митинги с требованием отставки правительства
В Болгарии уже 19-й день идут акции протеста, на которых демонстранты требуют отправить в отставку правительство премьер-министра Бойко Борисова, а также главного прокурора республики Ивана Гешева.
RT на русском 27 июля в 16:18
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы 12:16
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит вчера в 03:29
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru 18:23
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 14:06
Политика
Кравчук назвал Украину плугом, который должен «переть» каждый
«Плугом», который должен «переть» президент и все остальные, назвал Украину бывший президент страны Леонид Кравчук, комментируя торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).
ИА Красная Весна 16:36
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Эхо Москвы 16:04
Космос
Робот «Федор» научит своего преемника работе на МКС
Южноуральская панорама 27 июля в 06:14
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru 12:43
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска уравняли старых и новых работников гордумы
Оба вопроса депутаты городской думы утвердили без обсуждения.
Сахалин.Инфо 17:47
Здоровье
Россиян предупредили об опасности горячей еды
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
Общество
Власти Турции могут ввести радикальные ограничения из-за коронавируса
В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается.
News.ru 16:45
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44