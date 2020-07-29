Коронавирус

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Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
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На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Комсомольская правда16:40

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Известия16:37

Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Lenta.ru16:11

На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины

Российская газета16:26

Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Московский Комсомолец15:56

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Газета.Ru15:52

Украинец в третий раз заболел COVID-19

РИА Новости15:46
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Политика

В Болгарии продолжаются митинги с требованием отставки правительства

В Болгарии уже 19-й день идут акции протеста, на которых демонстранты требуют отправить в отставку правительство премьер-министра Бойко Борисова, а также главного прокурора республики Ивана Гешева.
RT на русском 27 июля в 16:18
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Культура

Интервью: Хабаровск своими глазами

Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы 12:16
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Что происходит вчера в 03:29
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Политика

В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев

В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Игры

PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
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Общество

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru 18:23
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Наука

Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 14:06
Политика

Кравчук назвал Украину плугом, который должен «переть» каждый

«Плугом», который должен «переть» президент и все остальные, назвал Украину бывший президент страны Леонид Кравчук, комментируя торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).
ИА Красная Весна 16:36
Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Эхо Москвы 16:04
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Космос

Робот «Федор» научит своего преемника работе на МКС

Южноуральская панорама 27 июля в 06:14
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Гаджеты

Американский штат начал расследование замедления старых iPhone

Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Футбол

Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ

Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru 12:43
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Общество

Депутаты Южно-Сахалинска уравняли старых и новых работников гордумы

Оба вопроса депутаты городской думы утвердили без обсуждения.
Сахалин.Инфо 17:47
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности горячей еды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
Общество

Власти Турции могут ввести радикальные ограничения из-за коронавируса

В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается.
News.ru 16:45
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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