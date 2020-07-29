Коронавирус

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Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук. Его слова приводятся на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.
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На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Комсомольская правда16:40

Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Московский Комсомолец15:56

На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины

Российская газета16:26

Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Lenta.ru16:11

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Известия16:37

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Газета.Ru15:52

Украинец в третий раз заболел COVID-19

РИА Новости15:46
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Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
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Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
1,3K
Происшествия

Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена

Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
REGNUM 05:07
Общество

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Общество

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 27 июля в 12:06
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Происшествия

Супруг замглавы администрации подозревается в мошенничестве

При наличии указанного условия, местный житель, официально не трудоустроенный, в целях получения социальной выплаты, с помощью своей супруги, являющейся заместителем главы местной администрации, оформил фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство в крестьянском фермерском хозяйстве.
SakhaLife.ru 20:38
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»

Спорт-Экспресс 15:30
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1,6K
Авто

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
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Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
6
Общество

Голикова заявила о запуске производства вакцины от COVID-19 в сентябре

Запуск в промышленное производство вакцины от коронавируса от Центра имени Гамалеи начнется в сентябре.
Известия 07:25
6
Общество

В Китае за сутки выявили 102 случая коронавируса

Из 68 новых активных случаев 57 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 6 — в провинции Ляонин и один — в Пекине, еще 4 случая — ввозные.
Росбалт 27 июля в 22:30
5
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

ProstoProSport 15:23
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,8K
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости 15:52
66
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
15
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
396
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
211
Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
21
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
1,9K
Здоровье

Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом

Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
4
Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Общество

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
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