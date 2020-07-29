Коронавирус
РБКЖитель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук. Его слова приводятся на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.
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Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
REGNUM 05:07
Общество
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 27 июля в 12:06
Происшествия
Супруг замглавы администрации подозревается в мошенничестве
При наличии указанного условия, местный житель, официально не трудоустроенный, в целях получения социальной выплаты, с помощью своей супруги, являющейся заместителем главы местной администрации, оформил фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство в крестьянском фермерском хозяйстве.
SakhaLife.ru 20:38
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 15:30
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
Российская газета 20:31
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Авто
В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Общество
Голикова заявила о запуске производства вакцины от COVID-19 в сентябре
Запуск в промышленное производство вакцины от коронавируса от Центра имени Гамалеи начнется в сентябре.
Известия 07:25
Общество
В Китае за сутки выявили 102 случая коронавируса
Из 68 новых активных случаев 57 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 6 — в провинции Ляонин и один — в Пекине, еще 4 случая — ввозные.
Росбалт 27 июля в 22:30
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport 15:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости 15:52
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Здоровье
Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом
Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01