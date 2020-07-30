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РБК
РБК

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук. Его слова приводятся на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:40
Известия

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Известиявчера в 16:37
Газета.Ru

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 15:52
Lenta.ru

Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Lenta.ruвчера в 16:11
Московский Комсомолец

Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:56
Российская газета

На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины

Российская газетавчера в 16:26
РИА Новости

Украинец в третий раз заболел COVID-19

РИА Новостивчера в 15:46

Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
REGNUM27 июля в 03:39
27

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известиявчера в 15:36
524

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
РИА Новости28 июля в 11:00
3

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru22:15
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
1,8K

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news27 июля в 03:32
3

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК19:33
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,7K

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известиявчера в 06:52
39

«Вердер» намерен включать в контракты с новыми игроками положение о кризисе

«Вердер» рассматривает вопрос о добавлении оговорки о кризисе в контракты новых игроков, согласно которой футболисты будут терять часть своей заработной платы в случае непредвиденных событий, таких как пандемия коронавируса.
Матч ТВ23:11