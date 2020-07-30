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РБК
РБК

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук. Его слова приводятся на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.В источнике
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РБК

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

РБК21:31
Московский Комсомолец

Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 15:56
Известия

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Известиявчера в 16:37
Lenta.ru

Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Lenta.ruвчера в 16:11
Комсомольская правда

На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:40
Газета.Ru

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 15:52
РИА Новости

Украинец в третий раз заболел COVID-19

РИА Новостивчера в 15:46
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru00:33
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК27 июля в 09:13
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Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости20:25
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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