Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЖителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, в первом этапе исследования примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны.
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Роспотребнадзор проверит иммунитет уральцев к коронавирусу

Телеканал 360°09:08

Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в 22 регионах России

РБК05:10

Роспотребнадзор анонсировал исследование коллективного иммунитета к коронавирусу

Вести.Ru04:40

Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к коронавирусу

Lenta.ru04:51

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

Газета.Ru04:48

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

РИА Новости04:56

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в июне проведут в 22 регионах РФ

ТАСС04:26
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Общество

В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции

20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Кино

Питер Джексон займется анимацией

ProfiСinema.ru 07:02
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Lenta.ru 08:38
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
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Политика

Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
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Футбол

ФК «Ростов» вылетает на матч с «Сочи»

Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.
REGNUM 08:08
Экономика

Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года

Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
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Армия и оружие

Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская».
Московский Комсомолец 06:14
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Армия и оружие

Минобороны проводит набор в академии дистанционно

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране набор слушателей в высшие военные учебные заведения в этом году проводится дистанционно, с помощью систем видео-конференц-связи.
Общественное телевидение России 05:36
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

RT на русском вчера в 19:29
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС вчера в 16:12
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Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
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Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
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