В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, в первом этапе исследования примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны.

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

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