В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

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