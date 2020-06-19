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В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в 22 регионах России

РБК05:10

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

РИА Новости04:56

В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к COVID-19

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Роспотребнадзор анонсировал исследование коллективного иммунитета к коронавирусу

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Роспотребнадзор до конца июня проведет исследование популяционного иммунитета к COVID-19 в 22 регионах РФ

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Lenta.ru04:51

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в июне проведут в 22 регионах РФ

ТАСС04:26
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