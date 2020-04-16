Коронавирус
RuNews24.ruЖителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
По словам Хабирова, в регионе будет создан перечень предприятий, которым разрешат работать во время режима карантина. Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Экономика
Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР
Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР.
REGNUM 07:14
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Экономика
Четыре покупателя претендуют на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России получил четыре уведомления о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), следует из материалов на сайте ЦБ.
Компания 05:51
Здоровье
В Ивановской области в сутки проводят 650 тестов на коронавирус
650 экспресс-тестов на коронавирус в сутки проводят в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 06:02
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Политика
Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:47
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Общество
Власти Москвы разъяснили процедуру проверки пропусков в транспорте
Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что проверки пропусков переведут в автоматический режим, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и очередей.
РИА Новости 01:48
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Общество
Владимир Карасёв: Экс-советник американских президентов делает шокирующее заявление
Экс-советник у трех президентов Соединённых Штатов: Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, основатель и главный редактор издания «American Conservative» Патрик Бьюкенен сделал ряд шокирующих и циничных заявлений по поводу пандемии.
Новостной фронт 04:58
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Технологии
BlaBlaCar запустил приложение для поиска помощников
Запуская новый сервис, компания пока не планировала партнерств с ИТ-компаниями или ритейлом, однако не исключает этого в дальнейшем, добавил он.
Коммерсантъ 04:00
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
Генпрокуратура заинтересовалась «системообразующими» букмекерами
Генпрокуратура РФ поручила Минэкономразвития дать правовую оценку включению букмекеров в список системообразующих предприятий.
ИА Красная Весна 14 апреля в 09:59
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Футбол
Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:58
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 14 апреля в 12:15