Коронавирус
Piter.tvЖителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска
Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности. Об этом рассказал секретарь Совета по общественной безопасности Алексей Касьянов во время совещания регионального правительства.
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Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Здоровье
Еще 14 случаев коронавируса выявили в Саратовской области
По данным на 09:00 16 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 70 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 06:04
Здоровье
Российский диетолог назвал самый вредный продукт в мире
Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какой продукт является самым вредным в мире.
Вестник Кавказа 08:26
Кино
У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист
Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Общество
Коронавирус выявлен в 22 районах и округах Нижегородской области
По состоянию на 16 апреля, коронавирусная инфекция выявлена в 22 районах и городских округах Нижегородской области.
АПН - Нижний Новгород 07:00
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Фигурное катание
Фигурист Нгуен рассказал об оскорблениях со стороны фанатов Медведевой
Ранее стало известно, что шоу с участием российской фигуристки Евгении Медведевой «Prism on Ice» перенесено на 2021 год.
Нева Спорт 02:15
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Армия и оружие
Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в ВС РФ
В Министерстве обороны России заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооруженных силах находится под полным контролем.
Военное дело 14 апреля в 08:55
Происшествия
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИА Новости 06:41
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции
Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Армия и оружие
Турция обманом вербует сирийцев и заманивает их воевать на стороне ПНС
Москва, 16 апреля 2020, 13:56 — REGNUM На территории Сирии турецкие вербовщики развернули кампанию по вовлечению местных жителей в ряды боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает anna-news.info.
REGNUM 06:56
Здоровье
В Воронеже пациентам с коронавирусом отдали корпус облбольницы
Для лечения пациентов задействуют около тысячи ведущих специалистов областной больницы № 1. — Все медики прошли специализированную подготовку по повышению квалификации по профилактике и лечению коронавируса, регулярно получают инструктажи по использованию средств индивидуальной защиты, которые есть в полном объеме.
Обозреватель Врн 05:15
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия вчера в 10:03