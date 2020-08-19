США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.