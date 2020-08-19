Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России
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Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
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