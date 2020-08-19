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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.В источнике
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Live24

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Live2411:53
МонаВиста

В случае победы оппозиции в Белоруссии будет дорогой газ и нефть

МонаВиста10:32
News.ru

Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

News.ru09:58
Деловое.ТВ

Жителей Белоруссии пугают дорогими нефтью и газом из России

Деловое.ТВ09:53
Взгляд.ру

В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

Взгляд.ру09:05
Smolnarod.ru

Белорусов пугают дорогими нефтью и газом из России

Smolnarod.ru08:49
Lenta.ru

Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России

Lenta.ru08:14

Экс-президент Армении предупредил о высокой вероятности войны

Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе (Арцахе) зашли в тупик, и из-за этого повысилась вероятность войны, заявил экс-президент Армении Серж Саргсян 19 августа на пресс-конференции.
Экс-президент Армении предупредил о высокой вероятности войны
ИА Красная Весна13:21
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РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостей10:09
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Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп в 2018 году озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщило в среду американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.
Интерфакс15:43

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Foreign Policy (США): у Финляндии есть план относительно российских зеленых человечков (Foreign Policy)

В отличие от резервистов большинства стран с добровольной службой в армии, значительная часть резервистов в Финляндии почти никак или совсем никак не взаимодействуют с Силами обороны Финляндии после завершения своей обязательной службы.
ИноСМИ03:10

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новости15:15
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США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение04:28
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