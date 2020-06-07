Политика
ФедералПрессЖителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ. Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Лукашенко расформировал правительство Белоруссии. Президент отправил в отставку действующих министров.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском 00:00
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Происшествия
Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах
После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Космос
Ученые увидели группу огромных пятен на Солнце
На протяжении нескольких дней ученые фиксируют на Солнце группу пятен огромных размеров. К воскресенью, 7 июня, их число возросло до пяти.
ГТРК Вятка 10:42
Общество
В Сахалинской области выявили несколько случаев переплаты пенсий
В начале года территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 9 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.
Сахалин.Инфо 18:10
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Происшествия
В Швеции протестующие напали на продюсера Ruptly
Протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборг. В результате ЧП сотрудник серьёзно не пострадал.
RT на русском 16:26
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении COVID-19 из Нью-Йорка
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка сообщил, что в медучреждении, в котором он работает, почти не осталось пациентов с коронавирусом.
iReactor 15:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ходит без маски и всех критиков отправляет в бан
Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
Территория новостей 11:24
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Общество
Путин отчитал Потанина из-за ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин жестко отчитал главу "Норникеля" Владимира Потанина из-за ЧП в Норильске.
Народные новости 05 июня в 08:51
Экономика
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Аргументы и Факты 05 июня в 23:44
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 05 июня в 14:05
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Технологии
Оценена важность установки на смартфон антивируса
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:05
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45