Общество

Политика СегодняПолитика СегодняЖителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

Освободить жителей Дальнего Востока от всех восьми федеральных налогов предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в Палате Приморский край.
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с чего всё началось
Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект
 не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.
EastRussiaвчера в 18:03

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В Госдуме предложили освободить от федеральных налогов жителей ДФО

News.ru00:52

Жителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов

Политика Сегоднявчера в 08:04

В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока

Rambler News Serviceвчера в 11:03

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Российская газетавчера в 09:51

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Известиявчера в 09:29

Отмена налогов на Дальнем Востоке — «позитивный социальный эксперимент»

REGNUMвчера в 20:23

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

Парламентская газетавчера в 07:03
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Политика

Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

Политсовет 04:59
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

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В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Петербургский дневник вчера в 14:09
Общество

На Украине прислали повестку в армию 12-летнему школьнику

Lenta.ru 04:03
Энергетика

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Взгляд.ру 05:18
Политика

Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область

Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.
REGNUM 03:42
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Житель Подмосковья обнаружил в мусорном баке расчлененный труп мужчины

Известия 05:08
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Красная весна 20 января в 14:05
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РБК 05:42
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REGNUM 03:05
Общество

Американская компания хочет вскрыть «Титаник» для поиска передатчика

По официальной версии, представители американской компании хотят найти на корабле передатчик, с которого подавали сигнал бедствия во время кораблекрушения.
Время Пресс 04:13
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара

RT на русском 03:55
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Происшествия

В Перми задержан подозреваемый по делу о ЧП в отеле «Карамель»

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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
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В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
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