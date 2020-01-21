с чего всё началось

Освободить жителей Дальнего Востока от всех восьми федеральных налогов предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в Палате Приморский край.

Политика Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.

Энергетика «Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра «Лукойл» не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях, заявил глава компании Вагит Алекперов.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Армия и оружие Загороднюк: в группе, изучавшей крушение самолета МАУ, было два украинца Два украинских специалиста работали в составе группы, расследовавшей обстоятельства крушения самолета МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эксклюзивном интервью агенству Интерфакс-Украина, опубликованному 22 января.

Кино Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».

Технологии Apple отказалась от шифрования из-за претензий ФБР Еще два года назад Apple отказалась от идеи сквозного шифрования резервных копий, хранящихся в iCloud — а планы запустить его были (проекты с кодовыми именами KeyDrop и Plesio).

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Общество Дерипаска обвинил ЦБ РФ в уничтожении миллионов рабочих мест Показатель уровня безрабоитцы упал на самый низкий за 50 лет и составил 3,5%. После этого Дерипаска сравнил ситуацию в ЦБ РФ, который за это же время "может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".

Общество Поплавская: программу Малахова сняли с эфира Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.

Политика Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.