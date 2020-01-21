с чего всё началось

Освободить жителей Дальнего Востока от всех восьми федеральных налогов предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в Палате Приморский край.

Политика Сформирован новый состав Правительства РФ Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.

Здоровье Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.

Игры Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.

Происшествия Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.

Политика В РПЦ оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта Глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда прокомментировал "Газете.Ru" назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры РФ, где она сменила Владимира Мединского.

Политика Путин раскритиковал партии одного лидера Президент России Владимир Путин раскритиковал создание «партий одного лидера», приведя в пример ЛДПР и ее главу Владимира Жириновского.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Происшествия Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Мишустин поставил задачи новому кабинету министров Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.

Политика Путин обратил внимание на разницу зарплат врачей и их руководителей Структуру зарплат в медучреждениях необходимо сделать справедливой, начальство не должно получать в 3-5 раз больше рядовых сотрудников, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Шоу-бизнес Меган Маркл получила работу в компании Disney Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.