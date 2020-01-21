Общество
Политика СегодняЖителей Дальнего Востока предложили освободить от налогов
Освободить жителей Дальнего Востока от всех восьми федеральных налогов предложили в Госдуме. Такой законопроект подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в Палате Приморский край.
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Как отметил автор проекта — депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край, законопроект не затрагивает региональные и местные налоги и касается только федерального налогообложения.EastRussiaвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для жителей Дальнего востока
Rambler News Serviceвчера в 11:03
Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов
Парламентская газетавчера в 07:03
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